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Автор Владимир Васютченко

Экс-министр обороны Словении: США с помощью Киева устроили конфликт РФ с ЕС

Мир

Соединённые Штаты использовали украинские власти для организации конфликта между РФ и ЕС, считает бывший министр обороны Словении Тит Турншек.

Экс-министр обороны Словении: США с помощью Киева устроили конфликт РФ с ЕС

"Зеленский и его фашистская клика — это всего лишь инструмент в руках США… С помощью Зеленского президент США Байден организовал конфликт между ЕС и Российской Федерацией", — заявил экс-глава Минобороны в беседе с argumenti.ru.

По словам Турншека, Вашингтон раздувает конфликт между РФ и ЕС, чтобы не допустить достижения Европой экономической и военной независимости.

Еще одной целью США, по мнению экс-министра, является максимальное истощение РФ в ходе боевых действий на Украине. Для затягивания спецоперации НАТО поставляет оружие Киеву.

"Целью поставок оружия из стран НАТО на Украину является поддержание боевых возможностей украинской армии, чтобы боевые действия там продолжались как можно дольше, а проводящая спецоперацию Россия была максимально истощена и ослаблена", — заявил Турншек.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за силовое разрешение ситуации на Украине и призвал страны ЕС поставить Киеву все необходимые ему вооружения.

"Мы, страны-члены ЕС, должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", — сказал дипломат.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы словения жозеп боррель
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