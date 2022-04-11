Украина собирается воевать с РФ до 2035 года: Арестович озвучил сценарий

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киева готов воевать против Москвы до 2035 года.

"Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", — сообщил он в интервью ФЕЙГИН LIVE.

Советник главы украинского государства призвал жителей Украины, которые не могут жить в состоянии постоянной войны, выехать за пределы страны.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Мои все здесь и будут здесь, а кто не готов — есть теплая Испания, и многие другие страны. Езжайте туда, если вы не готовы", — отметил Арестович.

Ранее Арестович заявил, что киевские власти не предупредили мирное население о начале российской военной операции, когда уже знали о ней, чтобы не спровоцировать массовый поток беженцев.