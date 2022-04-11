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Автор Евгения Васильева

Медведев: ЕС "плюнул" на ценности экологии ради противостояния с Россией

Мир

Бывший президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Евросоюзу с "отъехавшей крышей" из-за эмбарго на углеводороды из РФ придётся отказаться от идеалов "зелёной" энергии. При этом Штаты готовы воспользоваться ситуацией и поставлять странам ЕС "грязные" ресурсы, предупредил чиновник.

Медведев: ЕС "плюнул" на ценности экологии ради противостояния с Россией

"Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении и как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ", — написал политик в своём Telegram-канале.

Также Медведев подчеркнул, что сегодня Европу больше не интересует проблема глобального потепления. Европейские лидеры "плюнули на свои незыблемые ценности", отметил зампред СБ. Сланцевая нефть Штатов вредит окружающей среде, напомнил чиновник.

Ранее европейские экологи осудили соглашение Вашингтона и ЕС о дополнительных поставках сжиженного природного газа. Как заявили специалисты, это решение может стать "катастрофой для климата".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша экология евросоюз дмитрий медведев глобальное потепление
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