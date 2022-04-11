Депутат Рады возмущён отказом европейских компаний уходить из России

По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, несмотря на усилия Киева и давление Запада, большое количество европейских компаний отказываются прекращать работу на российском рынке.

Железняк привёл следующую статистику: в РФ и на Украине ведут свою деятельность 900 компаний, и из них 200 категорически не желают покидать Россию. Причём речь идёт в том числе о крупных международных корпорациях, таких как Леруа Мерлен, Данон, Метро и т. д.

"Наибольшая проблема у нас с Китаем, с компаниями из Австрии, Венгрии, Франции, Италии и Индии. Это наиболее проблемные рынки, компании которых не хотят выходить из Российской Федерации", — заявил украинский парламентарий на телеканале "Украина 24".

Железняк — один из авторов указа Рады, принятом в первом чтении, согласно которому работающие на российском рынке международные компании должны платить на Украине повышенные в полтора раза налоги.

Многие западные компании на фоне антироссийских санкций, введённых после начала спецоперации на Украине, объявили о своём уходе из России или приостановке деятельности на российском рынке.