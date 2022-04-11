Косачёв: Запад может применить ОМП на Украине

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, западные страны могут применить оружие массового поражения на Украине, чтобы оправдать кризис перед своими гражданами. По его словам, Евросоюз сам загнал себя в условия цугцванга, когда нужно принимать всё более жёсткие меры, но они, одновременно с этим, будут иметь всё более сильный "эффект бумеранга".

Косачёв отметил, что главная опасность состоит в том, что рано или поздно придётся использовать нечто "совершенно чудовищное", чтобы оправдать удорожание базовых продуктов и бензина. И вот тогда в ход может пойти даже оружие массового поражения — ведь страны Запада и так говорят об оружии химическом, что вызывает тревогу.