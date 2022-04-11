Китай проявил интерес к расследованию деятельности США в биолабораториях на Украине, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Мы видим, что большую заинтересованность в поддержке работы по разоблачению подозрительной деятельности США на постсоветском пространстве проявляют и наши китайские коллеги. Поэтому постараемся наладить широкое международное взаимодействие", — передаёт РИА Новости его слова.
Косачев сделал акцент на том, что в настоящий момент существует реальная угроза всему миру, ведь речь идёт о биологическом оружии.
Ранее Минобороны РФ стало известно о разработке сверхопасного биологического оружия на Украине. Генерал-майор Игорь Конашенков сделал официальное заявление об уничтожении Киевом в день начала спецоперации по демилитаризации и денацификации возбудителей ряда смертельных заболеваний.
Российский политолог Марат Баширов заявил, что президент США Джо Байден и его окружение до последнего будут отрицать наличие биологического и химического оружия на Украине, однако это только попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. Кроме того, в начале марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже подтверждала, что биологические исследовательские объекты на Украине имеются.
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