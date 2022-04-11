Журналист китайского издания Global Times заявил, что со времён Второй мировой войны от санкций США погибло больше людей, чем из-за войн. По его мнению, кризис на Украине показал стремление Вашингтона добиться гегемонии через принуждение других стран к сотрудничеству. Журналист отмечает, что, по иронии судьбы, США в последние годы обвиняют именно Китай в "дипломатии принуждения", но сами Штаты пытаются втянуть в кризис другие страны, пожиная с них прибыль.
Сейчас, по мнению колумниста, американские власти делают усилия, чтобы надавить на Китай и Индию, заставляя их поменять своё отношение к России.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.