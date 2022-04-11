Социальная реклама в духе ИГИЛ*: украинка серпом обезглавливает солдата

Новый ролик социальной рекламы, который начали крутить на Украине заставил – в прямом смысле слова – ахнуть даже самых толерантных представителей общественности.

В кадре девушка в национальном костюме с серпом в руках отрубает им голову мужику в тельняшке – российскому солдату. Со зловещей улыбкой на лице украинка вещает:

"Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Теперь вас всех ждёт смерть".

Снято видео, которое мы не можем показать по этическим соображениям, явно по лекалу ИГИЛ*, которые показательно, на камеру, обезглавливали солдат своих противников.

Пользователи Сети потрясены увиденным. Например, журналистка Юлия Витязева, комментируя ролик констатирует: денацификация на Украине необходима:

"…вырусь и нерусь её не просто заслужила, а вот такими роликами буквально выпросила!" - пишет она.

В Рунете уже успели выяснить, кто снялся в роли главной героини – это актриса из Львова.

*террористическая организация, запрещённая в РФ