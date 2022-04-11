Косачёв счёл бессмысленным диалог РФ с Западом в условиях экономической войны

Диалог между Москвой и Западом не имеет смысла в условиях ведущейся против РФ экономической войны "на уничтожение", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Как заявил сенатор в беседе с РИА Новости, в настоящее время США и Европа загнали себя "в ловушку завышенных ожиданий" в противостоянии с РФ, считая любой вариант выхода из него, не ведущий к поражению Москвы, собственным проигрышем.

"Если и когда удастся протрезветь и отойти от такой логики, то варианты урегулирования будут возникать. До этого диалога с Западом не будет, ибо в условиях экономической войны на уничтожение он утрачивает смысл", — подчеркнул Косачёв.

По его мнению, РФ и Западу требуется такой сценарий выхода из кризиса, при котором ни одна из сторон не считала себя проигравшей. Косачёв предположил, что на Западе поиски такого сценария могут начаться, когда риски от продолжающегося противостояния с РФ станут перевешивать возможные плюсы от победы в нём.

"Однако длиться это может годы, если не десятилетия", — заявил сенатор.