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Автор Светлана Нерадовская

Сакс: события на Украине - результат игнорирования США требований Москвы

Мир

По словам американского бизнесмена Дэвида Сакса, некомпетентная политика Вашингтона стала результатом событий на Украине и причиной российской спецоперации там. Своим мнением Сакс поделился во время выступления на конференции, организованной журналом American Conservative.

Сакс: события на Украине - результат игнорирования США требований Москвы

Сакс отметил двойственную и лицемерную позицию США, которые постоянно и открыто настаивали на вступлении Украины в НАТО, при этом не планируя делать её членом альянса. Бизнесмен подчеркнул, что Вашингтон демонстративно игнорировал мнение Москвы, для которой отказ Киева от членства в НАТО был принципиальным требованием безопасности, той самой "красной линией", которую перешли американцы. Сакс напомнил о демонстративном отказу США выполнить самое главное требование России.

"Мы отказались идти на уступку, которая в значительной степени бессмысленна для нас, но имеет первостепенное значение для них", — добавил американский предприниматель.

В завершение Сакс отметил, что дипломатия — не самая сильная сторона американского Госдепа, потому что в последние десятилетия Вашингтон решал все проблемы на международной арене путём военных действий.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия украина
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