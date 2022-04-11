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Автор Ольга Лебедева

Военный эксперт: нацисты не простят Зеленского за Мариуполь

Мир

Украинские власти не случайно предпринимают отчаянные и безрассудные попытки вывезти из мариупольского котла застрявших там боевиков нацбатальона "Азов*".

Военный эксперт: нацисты не простят Зеленского за Мариуполь

И дело не только в неподтверждённом пока присутствии на территории окружённой "Азовстали" офицеров из стран НАТО.

По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, завотделом одного из отделов Института стран СНГ, власти в Киеве и лично президент Зеленский боятся — и не без оснований — что нацисты не простят им уничтожения "азовцев*" в Мариуполе.

"Я думаю, что националисты с удовольствием Зеленского лишат жизни, если смогут", — сказал Евсеев в комментарии для "Украина. ру".

По словам военэксперта, Зеленскому сейчас надо думать не о том, у кого еще "разжиться" оружием, а о том, как спастись от нацистов. При этом он обратил внимание на то, что сам Зеленский, очевидно, давно испытывает тревогу за свою жизнь — об этом говорит состав его личной охраны, которая состоит из иностранных военнослужащих, а не украинских.

К слову, напомним, что в мариупольский котёл неожиданным образом оказались вплетены не только судьбы неонацистов, в него попавших, и гипотетических офицеров НАТО, но и, как оказалось, некоторых европейских политиков. Например, президента Франции Эммануэля Макрона

*запрещённый в России националистический батальон

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир евсеев владимир зеленский
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