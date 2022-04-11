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Автор Ольга Лебедева

Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация

Мир

Власти Молдавии определились с будущим страны: она пойдёт по пути Украины. Об этом красноречиво свидетельствуют законопроекты, над которыми работает правящая партия "Действие и солидарность".

Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация

Как сообщает портал Deschide, среди "нововведений" запреты на вещание российских новостных каналов, показ советских фильмов, георгиевской ленточки. Ну, конечно, символов Z и V.

  • То есть, новый путь Молдавии, у которой есть свой "Донбасс" — Приднестровье, — декоммунизация.

Парламентом страны уже принят законопроект об "информационной безопасности", согласно которому СМИ будут штрафовать или даже закрывать за распространение "дезинформации" и сведений из запрещенных источников.

Следующим шагом будет внесение изменений в Закон об электронных коммуникациях. Помимо прочего, по данным Deschide, в нём будет прописан запрет на доступ из Республики Молдова на "ряд источников контента в интернете, квалифицированных как поставщики сведений, влияющих на безопасность информационного пространства общества".

Депутат от Блока Коммунистов и Социалистов Елена Бондаренко заявила, что таким образом президент Майя Санду пытается установить диктатуру и цензуру в Молдавии. Следующим шагом, по ее мнению, станет запрет русского языка и литературы и полное отрицание общей истории Москвы и Кишинёва. А там и до "захвата" Приднестровья недалеко.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина молдавия
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