Латвийский портовый город Вентспилс в ближайшее время может столкнуться с трудностями при хранении около 40 000 тонн жидкого аммиака.
Об этом предупредил председатель городского совета Янис Витолиньш.
"Ventamonjak контролируется кипрской Uralchem Freight Limited, которой владеет российский миллиардер Дмитрий Мазепин. Структура собственности делает терминал объектом санкций, затрагивающих Мазепина, — пояснил чиновник. — В результате чего способность Ventamonjak совершать финансовые операции в настоящее время ограничена".
Из — за антироссийских санкций компания не может расплатиться со своим подрядчиком VK Terminal Services, который обеспечивает техническое обслуживание хранилища аммиака. Подрядчик исчерпает средства к 22 апреля и не сможет обеспечить электроэнергию и пропан, которые необходимы для обеспечения безопасного функционирования объекта. Отключение, которое последует, может поставить под угрозу хранение аммиака, тем самым поставив под угрозу окружающую среду и население города.
По словам Витолиньша, сам город не может напрямую вмешиваться в ситуацию. Чиновник пояснил, что городской совет поставил этот вопрос перед премьер-министром страны, Комиссией по рынку финансов и капитала и другими учреждениями, но не получил "удовлетворительных” ответов.
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