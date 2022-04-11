Латвийскому городу грозит утечка аммиака из-за антироссийских санкций

Латвийский портовый город Вентспилс в ближайшее время может столкнуться с трудностями при хранении около 40 000 тонн жидкого аммиака.

Об этом предупредил председатель городского совета Янис Витолиньш.

Опасный химикат принадлежит Ventamonjak, компании, которая управляет терминалом жидкого аммиака, расположенным в местном порту.

Терминал, имеющий несколько резервуаров для хранения аммиака, является крупнейшим объектом такого рода в регионе Балтийского моря.

"Ventamonjak контролируется кипрской Uralchem Freight Limited, которой владеет российский миллиардер Дмитрий Мазепин. Структура собственности делает терминал объектом санкций, затрагивающих Мазепина, — пояснил чиновник. — В результате чего способность Ventamonjak совершать финансовые операции в настоящее время ограничена".

Из — за антироссийских санкций компания не может расплатиться со своим подрядчиком VK Terminal Services, который обеспечивает техническое обслуживание хранилища аммиака. Подрядчик исчерпает средства к 22 апреля и не сможет обеспечить электроэнергию и пропан, которые необходимы для обеспечения безопасного функционирования объекта. Отключение, которое последует, может поставить под угрозу хранение аммиака, тем самым поставив под угрозу окружающую среду и население города.

По словам Витолиньша, сам город не может напрямую вмешиваться в ситуацию. Чиновник пояснил, что городской совет поставил этот вопрос перед премьер-министром страны, Комиссией по рынку финансов и капитала и другими учреждениями, но не получил "удовлетворительных” ответов.