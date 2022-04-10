Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что в стране состоится второй тур президентских выборов. Об этом он заявил на пресс-конференции после окончания голосования в республике.
По его словам, уже ясно, что второй тур будет, а его оппонентом станет Алан Гаглоев.
Напомним, что президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 10 апреля. В республике работали 76 избирательных участков с 8.00 до 20.00. Итоговая явка составила 82,07 процента.
Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена взять пример с Крыма и вернуться домой — в состав Российской Федерации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.
Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.