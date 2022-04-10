Бибилов против Гаглоева: в Южной Осетии пройдёт второй тур президентских выборов

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что в стране состоится второй тур президентских выборов. Об этом он заявил на пресс-конференции после окончания голосования в республике.

По его словам, уже ясно, что второй тур будет, а его оппонентом станет Алан Гаглоев.

Напомним, что президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 10 апреля. В республике работали 76 избирательных участков с 8.00 до 20.00. Итоговая явка составила 82,07 процента.

Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена взять пример с Крыма и вернуться домой — в состав Российской Федерации.