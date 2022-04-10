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Автор Валентина Севрюгина

FAZ: ряд стран ЕС "прячутся" за ФРГ, чтобы не отказываться от российского газа

Мир

Некоторые страны Евросоюза на самом деле обеспокоены отказом от российского газа, но сейчас не показывают этого, сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС.

Так, в материале говорится о том, что ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, спрятались за Германией, которая и "тормозит" ужесточение ограничительных мер против России.

Также отмечается, что собеседник FAZ сказал о том, что в данный момент ЕС продолжает следит за тем, чтобы санкции не ударили по экономике европейских стран.

Ранее директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер сказал, что если Германия присоединится к эмбарго на российский газ, то ключевые производственные сферы страны остановятся на 2,5 года. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
газ россия евросоюз
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