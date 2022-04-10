Некоторые страны Евросоюза на самом деле обеспокоены отказом от российского газа, но сейчас не показывают этого, сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС.
Так, в материале говорится о том, что ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, спрятались за Германией, которая и "тормозит" ужесточение ограничительных мер против России.
Также отмечается, что собеседник FAZ сказал о том, что в данный момент ЕС продолжает следит за тем, чтобы санкции не ударили по экономике европейских стран.
Ранее директор Института немецкой экономики в Кёльне Михаэль Хютер сказал, что если Германия присоединится к эмбарго на российский газ, то ключевые производственные сферы страны остановятся на 2,5 года.
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Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.
Речь канцлера Германии Олафа Шольца, с которой он выступил на предвыборном митинге в Любеке, была встречена свистом и недовольными выкриками собравшихся. Об этом пишет Hamburg.de.