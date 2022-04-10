Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер действительно планируют встретиться в Москве в понедельник, 11 апреля.
Эту новость подтвердил и Нехаммер у себя в Twitter. Австрийский канцлер написал, что летит в Россию.
"Мы нейтральны в военном плане. Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", — написал Нехаммер.
Ранее Песков сказал об отсутствии какой-либо вероятности того, что российского лидера Владимира Путина будут когда-либо судить за военные преступления.
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.