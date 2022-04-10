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Автор Валентина Севрюгина

Песков подтвердил, что Путин в Москве встретится с канцлером Австрии

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер действительно планируют встретиться в Москве в понедельник, 11 апреля.

Эту новость подтвердил и Нехаммер у себя в Twitter. Австрийский канцлер написал, что летит в Россию.

"Мы нейтральны в военном плане. Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", — написал Нехаммер.

Ранее Песков сказал об отсутствии какой-либо вероятности того, что российского лидера Владимира Путина будут когда-либо судить за военные преступления.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
россия владимир путин дмитрий песков
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