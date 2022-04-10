Сатановский: Сербия и Венгрия не виноваты, что голосовали против РФ в СПЧ

По мнению политолога Евгения Сатановского, России от членства в так называемых "международных организациях" нет никакой пользы.

В беседе с изданием "Свободная пресса" Сатановский, комментируя выход России из СПЧ, подчеркнул, что ни простым гражданам, ни государству от международных организациях нет никакой выгоды и смысла.

Ранее стало известно, что Генеральной ассамблеей ООН была одобрена резолюция по поводу членства РФ в Совете по правам человека. За этот документ высказались 93 стран, 24 голоса было "против", и ещё 58 воздержались. После этого в Кремле заявили, что Россия полностью покидает состав СПЧ ООН.

Сербия и Венгрия вошли в число стран, которые проголосовали против членства России. Многие пользователи соцсетей выразили крайнее возмущение таким поворотом событий, посчитав, что эти две страны "вонзили России в спину нож".

Однако Сатановский категорически не согласился с этим мнением, отметив, что пользователи, которые так пишут, вообще ничего не понимают в политике.

"И Венгрии, и Сербии руки выкрутили, поугражали, поэтому они были вынуждены были голосовать так, как голосовали. Но надо сразу отметить, данный вопрос совершенно не такой, чтобы они окончательно обрушивали свою экономику из-за никому не нужного и совершенно никому не интересного голосования в никому не нужной и никому не интересной организации под названием ООН", — сказал Сатановский.

Политолог добавил, что России действительно не было смысла оставаться в составе СПЧ, так как организация ни разу не приняла к рассмотрению ни одного российского документа, например, касающегося деятельности нацистов на Украине. Из чего Сатановский сделал вывод, что в таком случае иметь дело с СПЧ России действительно не имеет смысла.