У Макрона и Ле Пен одинаковое количество голосов избирателей после первого тура

По результатам первого тура президентских выборов во Франции определились два лидера — действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которые получили по 24% голосов избирателей. Об этом проинформировало бельгийское издание LaLibre, опираясь на первую порцию данных Exit Poll.

Напоминается, что первый тур выборов не выявит явного лидера, который должен набрать абсолютное большинство голосов избирателей, то есть 50% и хотя бы плюс ещё один голос, то за ним последует второй тур, запланированный на 24 апреля.

На третьем месте по итогам первого тура идёт Жан-Люк Меланшон глава ультралевой партии "Непокорившаяся Франция", набравший 19% голосов. На четвёртом месте с 8% голосов идут сразу два кандидата — представитель центристских "Республиканцев" Валери Пекресс и Эрик Земмур, сторонник ультраправых.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов, включая нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона.