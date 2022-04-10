В Турции появится авиакомпания специально для российских туристов

Турецкие власти приняли решение создать новую авиакомпания для чартерной перевозки российских туристов на курорты Турции. Эта идея является только одной из частей трехэтапной "дорожной карты", которая создана специально для привлечения россиян на отдых, сообщает газета Sabah.

Уточняется, что база новой авиакомпании будет располагаться в аэропорту города Анталья. При этом её самолёты будут летать только между российскими городами и турецкими курортами. Ожидается, что это привлечёт ещё миллион россиян на отдых в Турцию.

Ранее стало известно, что российские туристы уже два месяца не могут покинуть Доминикану.