Aktuálně: на чешского педагога написали донос за то, что он поддерживает РФ

За поддержку и сочувствие России в странах Европы сегодня можно даже получить тюремный срок. В подтверждение этому в чешском издании Aktuálně вышла статья, в которой говорится, что школьному учителю, поддерживающему Россию, грозит заключение. Об этом стало известно из написанного на преподавателя доноса.

"Ему грозит тюремное заключение. Заместитель гетмана по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя", — говорится в материале.

Доносы были также написаны и на партию, которую поддерживает преподаватель.

Автор материала подчеркнул, что во время проведения своих уроков учитель никак не касается политических тем, он просто учит детей формировать и выражать своё собственное мнение.

Коллеги и даже директор школы отметили учителя как настоящего профессионала, хотя признались, что не разделяют его политическую позицию.

Авторы статьи в качестве вывода сообщили, что поддерживающих Россию учителей в Чехии довольно много, сославшись на некого представителя сферы "образования и дезинформации".