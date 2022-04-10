Инфраструктура НАТО мешает альянсу подобраться к России, сообщается в статье, опубликованной в американском издании Politico.
По словам авторов материала, Североатлантический альянс хочет укрепить свои силы в Восточной Европе для сдерживания России, однако НАТО не может быстро перемещать войска и технику из-за логистических проблем: дороги не предназначены для военных целей из-за большого количества узких участков и мостов.
Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что войска НАТО должны "передвигаться так же быстро или быстрее", чем российская армия.
В статье отмечается, что о проблемах с инфраструктурой было известно на протяжении многих лет, пока НАТО расширялось на восток. Страны альянса не выделяли деньги на модернизацию инфраструктуры и даже сейчас не спешат это делать.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что расширение НАТО не отвечает принципам безопасности и стабильности.
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