Читатели французской газеты Le Figaro усомнились в правдивость слов президента Украины Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.
По мнению пользователя SerbikusSlavikus 84, адресатом заявления Зеленского является Североатлантический альянс, которому украинский лидер намекает, что если НАТО не начнёт войну с Россией, то придётся вести диалог с Москвой.
Юзер jean liquard назвал ситуацию политикой двойных стандартов.
"С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера", — написал он.
Читатель Le Figaro добавил, что мир на Украине не воцарится, пока Зеленским управляет Вашингтон.
ChristianLéonToussaint считает, что Зеленский должен уступить место США для проведения "настоящих переговоров".
По словам rongeur joyeux, Зеленскому нужно было инициировать мирные переговоры с Россией сразу после прихода к власти, а не провоцировать Москву намерением вступить в НАТО и Евросоюз. Окончательно разозлила "русского медведя" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив возможность членства Украины в ЕС, отметил читатель.
Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжит "бороться и параллельно искать дипломатические пути" по разрешению конфликта с РФ.
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