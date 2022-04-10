Читатели французской газеты Le Figaro усомнились в правдивость слов президента Украины Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.

По мнению пользователя SerbikusSlavikus 84, адресатом заявления Зеленского является Североатлантический альянс, которому украинский лидер намекает, что если НАТО не начнёт войну с Россией, то придётся вести диалог с Москвой.

Юзер jean liquard назвал ситуацию политикой двойных стандартов.

"С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера", — написал он.

Читатель Le Figaro добавил, что мир на Украине не воцарится, пока Зеленским управляет Вашингтон.

ChristianLéonToussaint считает, что Зеленский должен уступить место США для проведения "настоящих переговоров".