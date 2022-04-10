Жители немецкого города Франкфурт-на-Майне вышли на улицы с триколорами в поддержку России. Немцы выступили против русофобии и дискриминации россиян в других странах Запада.
Как передают "Известия", народ Германии не в первый раз выступил с поддержкой русских: накануне в Штутгарте прошёл автопробег, в котором участвовали более 200 машин с прикреплёнными к ним российскими флагами. До начала пробега звучали гимны обеих стран — ФРГ и России.
Ранее в Берлине прошла акция в поддержку русскоязычного общества, в центр города вышли около трёхсот человек. Они обвинили власти в бездействии в ответ на травлю людей, говорящих по-русски.
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.