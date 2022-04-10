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Автор Светлана Нерадовская

МВД Украины сообщило о задержании 2,2 военнообязанных украинцев на границе

Мир

Согласно заявлению МВД Украины, порядка 2,2 тысяч военнообязанных граждан были задержаны при попытке покинуть территорию страны после того, как в ней началась российская спецоперация.

МВД Украины сообщило о задержании 2,2 военнообязанных украинцев на границе

"На границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают", — сообщило МВД Украины в своём аккаунте Facebook*.

Некоторые украинцы в надежде на беспрепятственное пересечение границы предлагали пограничникам взятку. Среди других способов пересечь украинскую границу — использование фальшивых документов или попытка выезда из страны не через пропускные пункты.

3 марта президентом Владимиром Зеленским было объявлено о всеобщей мобилизации мужчин призывного возраста, от 18 до 60 лет.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* - соцсеть признана экстремистской и запрещена в России

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина граница владимир зеленский
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