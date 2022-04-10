Кива: Зеленский по приказу Джонсона должен подготовить новые кровавые провокации

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон во время личной встречи попросил украинского лидера Владимира Зеленского заняться подготовкой новых провокаций с большим количеством жертв в Харькове и Одессе.

"Премьер Великобритании Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому и, по моей информации от сотрудников контрразведки, поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Экс-депутат Рады уверен, что Запад нуждается в новых "ужасных картинках", которые позволят ему снова обвинить Россию и ввести против неё очередные санкции.

О большой вероятности провокаций со стороны Киева уже предупредил ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова подтвердило и Минобороны РФ, которое заявило о том, что точно России известно о готовящейся провокации в городе Ирпень Киевской области, которая будет выглядеть как "массовое убийство мирного населения российскими войсками". Также у ведомства есть информация о подготовке Киевом провокации в Харьковской области с использованием хлора.