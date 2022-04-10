Bloomberg: безработные британцы оказались в максимально уязвимом положении

Рост цен на электричество и продукты, ставший следствием антироссийских санкций, сильнее всего ударил по безработным гражданам Британии.

Как пишет агентство Bloomberg, в конце марта британский канцлер казначейства Риши Сунак пообещал финансово поддержать работающих британцев. При этом речи о помощи безработным в Британии не шла. Как отмечает агентство, хоть и расходы всех стран Европы возросли на фоне политический событий на Украине, "ни одна крупная экономика не оставляет свое безработное население в настолько уязвимом положении", как Великобритания.

Отмечается, что с начала апреля большая часть доходов жителей Британии уходит на оплату коммунальных платежей, с учётом выросших на целых 54% цен на газ и электричество. При этом размер социальных пособий власти подняли всего на 3,1%.

Таким образом по подсчётам агентства, безработным британцам приходится в пять раз тяжелее, чем работающим. При этом продолжается падение доходов всех жителей королевства, которое грозит стать самым сильным, начиная с 1950-х годов.

Ввиду кризиса, ставшего следствием антироссийских санкций, британцы вынуждены серьёзно урезать свои расходы, в том числе на еду и товары первой необходимости.