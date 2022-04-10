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Автор Светлана Нерадовская

Минобороны Турции: военных кораблей в Чёрном море не будет

Мир

Турция останется верна положениям Конвенции Монтре, поэтому не позволит войти в Чёрное море военным судам. Такое заявление сделал глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар.

Минобороны Турции: военных кораблей в Чёрном море не будет

"Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", — цитирует Акара местный телеканал A Haber.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже говорил о том, что его страна собирается и впредь соблюдать устав Конвенции Монтре.

Конвенция Монтре была подписана в 1936 году. Согласно этому документу, торговые корабли, хоть и с разными режимами, но могут свободно проходить через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы независимо от того, идёт речь о мирном или военном времени. Время же пребывания в Чёрном море военных судов, принадлежащих нечерноморским странам, ограничено тремя неделями. А в чрезвычайных ситуациях Турция уполномочена закрыть проход любых военных кораблей через черноморские проливы.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция хулуси акар
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