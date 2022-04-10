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Автор Светлана Нерадовская

Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у Евросоюза

Мир

Согласно сообщению советника главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Рябчина, ввиду ужесточения экономии Киев планирует полностью перестать закупать газ в Евросоюзе.

Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у Евросоюза

Рябчин напомнил, что хотя в последние годы Украина и закупала в Европе российский газ, он, когда доходил до Киева, становился уже «европейским». Но теперь Украина намерена отказаться от этой схемы закупок, потому что ей необходимо «жёстко экономить».

"На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза", - сказал Рябчин на телеканале "Украина 24".

Но до сих пор Украина приобретала через европейских посредников именно российский газ, о чём ранее заявлял директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он отметил, что весь объём газа в размере 14 миллионов кубометров, который поступил на Украину из Венгрии, Словакии и Польши в результате реверса, являлся российским топливом.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ украина нафтогаз
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