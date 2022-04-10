Боррель собирается ускорить поставки вооружений на Украину

Глава европейской дипломатии, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что получил от киевского режима список вооружений, который он собирается обсудить с военным советом ЕС.

"Мы, страны-члены ЕС, должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", — заявил Боррель, добавив, что нужно либо советское оружие, либо простое в обращении.

Он подчеркнул, что доставку вооружений необходимо ускорить, ведь после того, как орудия убийств окажутся в руках националистов, их ещё потребуется научить им пользоваться. По мнению Борреля, исход военной операции решится на Донбассе, и в нём оружие будет иметь первостепенное значение.