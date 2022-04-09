С тёплыми пожеланиями: в Казахстане заявили о стратегическом партнёрстве с США

Посол Казахстана в США на днях провёл встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе которой заявил о приверженности его страны к продвижению расширенного стратегического партнёрства между двумя странами.

"4 апреля 2022 года в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой передал тёплые пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана продвижению расширенного стратегического партнерства с США", — говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана, которое было опубликовано в субботу.

В свою очередь, Джо Байден приветствовал продолжение конструктивного партнёрства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Напомним, на днях министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не собирается предпринимать шаги, которые ущемляли был интересы России и противоречили духу партнёрства между двумя странами. В то же время он подтвердил позицию властей Казахстана насчёт того, что страна не будет предпринимать шаги для обхода санкций, которые были введены в отношении России.

Отметим, что в начале января этого года власти США весьма резко отзывались и мерах властей Казахстана, которые предпринимались в связи с беспорядками. В частности, в Вашингтоне критиковали обращение властей Казахстана за помощью к государствам-участникам ОДКБ. И требовали объяснить, зачем вообще казахстанские власти обратились за поддержкой к России.