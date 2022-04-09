Впервые в истории ЕС: главный евродипломат пожелал военного решения конфликта

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.

"Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он. И в очередной раз напомнил о выделенных в прошлом месяце дополнительных €500 млн на покупки оружия Украине, которое "будет подобрано под украинские потребности", сообщает ТАСС.

Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили с визитом Украину.

Ранее лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта. Не было таких заявлений ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Не было таких высказываний и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году, которое ведущие государства Евросоюза осудили.

Высказывание Борреля прокомментировал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", — написала она в своём telegram-канале.

И ранее звучали пожелания "победы на поле боя". Например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нет никакого сценария, который не предусматривал бы победы Украины.

Из этой же серии и заявления о продолжении поставок оружия на Украину. Это с одной стороны. А с другой — угрозы новых санкций в отношении России.

После таких заявлений стоит ли удивляться тому, что Запад никоим образом не стимулировал выполнение Минских соглашений?