Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев пожелал, чтобы конфликт был разрешён военным, а не дипломатическим путём. Произошло это впервые в истории Евросоюза.
"Эта война должна быть выиграна на поле боя", — написал он. И в очередной раз напомнил о выделенных в прошлом месяце дополнительных €500 млн на покупки оружия Украине, которое "будет подобрано под украинские потребности", сообщает ТАСС.
Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили с визитом Украину.
Ранее лидеры Евросоюза не делали заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта. Не было таких заявлений ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане. Не было таких высказываний и в ходе вторжения американской коалиции в Ирак в 2003 году, которое ведущие государства Евросоюза осудили.
Высказывание Борреля прокомментировал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот вам и "экономическая организация". Это уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО", — написала она в своём telegram-канале.
И ранее звучали пожелания "победы на поле боя". Например, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нет никакого сценария, который не предусматривал бы победы Украины.
Из этой же серии и заявления о продолжении поставок оружия на Украину. Это с одной стороны. А с другой — угрозы новых санкций в отношении России.
После таких заявлений стоит ли удивляться тому, что Запад никоим образом не стимулировал выполнение Минских соглашений?
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