Французы признались, что не считают Украину частью ЕС

Французы критически высказались о недавном выступлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая посетила Киев и назвала Украину частью европейской семьи. Своё мнение об этом событии выразили зрители BFMTV в официальном аккаунте французского телеканала в Twitter.

Так, один из пользователей поинтересовался, когда по поводу членства Украины консультировались с простыми европейцами.

А пользователь с ником NINI заявил, что теперь ему стало понятно, почему британцы вышли из Евросоюза.

"Супер, а когда Йемен отнесём к Европе? И что там по поводу Палестины?" — написал Le Comédien.

А француз с ником NervTwilight предположил, что за происходящим стоят США. По его мнению, цель состоит в том, чтобы просто держать Европу подальше от России, чтобы Штаты продавали ЕС своё оружие, сверхгрязный газ и вакцины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет и дальше усиливать ограничительные меры в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.