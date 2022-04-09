Памятник рукотворный: на Украине демонтировали статую Пушкина

На Украине в городе Тернополь на западе страны демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщается на сайте городского совета Тернополя со словами, что это работа исполнительного комитета и и демонтаж произведён в пользу благоустройства территории. Как ранее говорил мэр Тернополя Сергей Надал, в вверенной ему земле должно быть демонтировано всё русское, включая и известнейшего поэта и писателя Пушкина, то есть его памятники.

Ранее на этой неделе борьбу с Пушкиным начали в Закарпатье — там демонтировали мемориальную доску. В городе Мукачёве это объяснили "дерусификацией".

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что только через переговоры с Россией можно закончить "сложившуюся ситуацию".