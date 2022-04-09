Сербию угрожали оставить без нефти, если она не проголосует против России

Евросоюз шантажировал Сербию, угрожая оставить страну без нефти и инвестиций, если она не проголосует за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом пишут сербские СМИ, в частности, издание "Вечерне новости" со ссылкой на свои источники. По данным газеты, за день до голосования к министру иностранных дел Николе Селаковичу прибыли послы стран Запада и Группы Большой семерки, в том числе новый американский посол в Сербии Кристофер Хилл. На этом "конгрессе" сербским властям было заявлено, что отказ поддержать резолюцию против России грозит Сербии остаться без снабжения сырой нефтью — это огромный удар по экономике.

Также Белград предупредили о полной блокаде интеграции в Европу, барьере для инвестиций и оттоке вложений, которые уже находятся в Сербии.