Зеленский: Переговоры с Россией — единственный выход для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев будет продолжать переговорный процесс с Россией, поскольку это единственный выход из "сложившейся ситуации". Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild.

"Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров", — заявил он.

Ранее на неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут плохо — украинская сторона самовольно отменяют решения, принятые на прошлом этапе переговоров в Стамбуле. Лавров подчеркнул, что власти России делают всё для выполнения поставленных задач.