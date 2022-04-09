Антонов: Причина спецоперации — геноцид русских

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал журналу Newsweek о причинах возникновения специальной операции РФ на Украине — геноцид русских киевским режимом. По его словам, Украина не хочет выполнять свои обязательства по международным договорённостям.

Ещё одна причина, по мнению Антонова, это заложенный киевским режимом "реваншизм" и "националистическое бешенство", а также планы Украины получить ядерное оружие. Антонов назвал это военным освоением государства странами НАТО.

"Она была наводнена западными вооружениями в то время, как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева заполучить ядерное оружие, которое угрожало бы не только соседним странам, но также и всему миру", — заявил Анатолий Антонов.