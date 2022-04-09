Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что дальнейшие поставки западных вооружений могут спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Америкой. Об этом он заявил в разговоре с журналистами издания Newsweek.
По словам Антонова, поставки НАТО являются провокационными, так как они прямо направлены против вооруженных сил России. Более того, они говорят о "военном освоении" Украины со стороны Запада, и поэтому, считает дипломат, угрожают РФ.
Представитель РФ также отметил, что НАТО пытается превратить Украину в свой плацдарм у российских границ, что также может спровоцировать эскалацию между Россией и Североатлантическим альянсом. Он, впрочем, надеется, что такого исхода можно будет избежать.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобождённые в ходе российской спецоперации регионы Украины получат шанс на развитие.