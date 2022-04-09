Украина будет искать и убивать российских солдат после завершения спецоперации

Украинский депутат Валентин Наливайченко сообщил, что украинские власти планируют физически ликвидировать российских военных в бывшей советской республике, которые принимают участие в военной спецоперации РФ на Украине. Это произойдёт после завершения боевых действий, сообщил он в эфире телеканала "Апостроф".

Как заявил парламентарий, Киев наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации бойцов из России.

При этом Наливайченко обвинил военных в "совершении преступлений" на территории Украины.

"Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — заявил депутат.

Напомним, в распоряжении канала RT оказалась запись телефонного разговора сотрудников СБУ, обсуждающих ситуацию в городе Кухары (расположен в 60 км от Бучи).

Опубликованная изданием стенограмма проливает свет на бесчинства, творящиеся в украинских городах. Те самые, в которых Киев обвиняет российских военных.