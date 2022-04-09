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Автор Денис Постольский

Мадуро заявил о желании Запада "расчленить" Россию на куски

Мир

Западные страны хотят войны с Россией, чтобы расчленить её на куски. При этом медийная диктатура оправдывает эскалацию с их стороны. Соответствующее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро заявил о желании Запада "расчленить" Россию на куски

По его словам, против Москвы ведётся большая война, в рамках которой Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия.

"Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира", — считает глава государства.

По словам Мадуро, эскалация может привести к разрушительной третьей мировой войне.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что в эскалации конфликта на Украине виноваты те, кто нарушил соглашения с Россией и "попытался окружить её и нацелить на неё ядерное оружие". Мадуро предупредил, что конфликт вызвал "неопределённость" в ценах и поставках нефти, промышленных ресурсов, сырья и продуктов питания.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы венесуэла николас мадуро
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