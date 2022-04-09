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Ельцину и Путину предлагали вступление России в НАТО – Клинтон

Мир

Бывший американский президент Билл Клинтон сообщил, что предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Об этом он сообщил в колонке для издания Atlantic.

Ельцину и Путину предлагали вступление России в НАТО – Клинтон

Экс-глава Белого дома рассказал о развитии связей между Североатлантическим альянсом и РФ в 90-е годы прошлого столетия, отметив участие Москвы в программе "Партнёрство во имя мира", заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики, а также совместное участие в некоторых миротворческих операциях.

"Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину", — сказал Клинтон.

Бывший президент США назвал ложными заявления, что Вашингтон "игнорировал, не уважал и старался изолировать Россию". При этом Клинтон признал, что Альянс расширялся на восток вопреки возражениям Кремля. Такую позицию НАТО он назвал "правильной".

Как сообщалось ранее, заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции альянса с учётом украинского кризиса и возросшего влияния Китая свидетельствуют о том, что власти США стремятся использовать НАТО в качестве своей армии. Штаты и НАТО ведут себя "нечистоплотно" на фоне событий вокруг Украины.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы нато борис ельцин билл клинтон владимир путин
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