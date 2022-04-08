Байден приостановил нормальные торговые отношения с РФ и Белоруссией

Американский лидер Джо Байден подписал законопроекты, одобренные ранее Конгрессом США, о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Также документ запрещает импорт энергоносителей из России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом.

Обе палаты Конгресса США 7 апреля проголосовали в поддержку данных инициатив. Первая из них запрещает импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Приостановка нормальных торговых отношений позволяет администрации Байдена устанавливать более высокие пошлины по сравнению с другими страна, которые входят во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Напомним, Европейская нефтяная компания Shell Plc придумала, как получить российский газ в обход санкций. Они предлагают смешивать российское дизтопливо с другими нефтепродуктами, используемые торговцами сырья для поставок энергоносителей России в Европу.