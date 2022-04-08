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Автор Денис Постольский

ЕС разрешил России оставить самолеты после платежей по лизингу

Мир

Евросоюз расширил экспортные и импортные антироссийские санкции, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

ЕС разрешил России оставить самолеты после платежей по лизингу

Ограничениям на экспорт подлежат:

розы, рододендроны, азалии, а также клубни и луковицы растений;
водород, азот, кислород;
кремний;
соединения серебра и золота;
краски;
типографская краска;
фотопленка;
различные виды бумаги;
шерсть и нитки;
пожарные автомобили;
микроскопы;

Ограничения на импорт из России распространяются на ракообразных и икру, листовой алюминий, серебро, древесину, цемент. Кроме того, будет ограничен импорт российских удобрений.

ЕС разрешил компаниям выполнять контракты с РФ на лизинг самолётов, заключенные до 26 февраля, и принимать платежи по ним. После окончания действия контрактов самолёт переходит в собственность российской авиакомпании.

До этого Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до конца марта, после чего эти воздушные суда стали арестовывать за рубежом.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европа приблизилась к лимиту по вводу новых антироссийских санкций. По его словам, эмбарго на импорт российского угля в Европу не нанесёт ущерб экономике России, поскольку РФ легко может найти покупателей этого вида топлива. Несмотря на продвижение экологических тем, в мире много желающих купить уголь, добавил Чижов.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз
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