Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим пропитание

В Харькове украинские боевики стреляют по мирным жителям, которые были вынуждены покинуть свои убежища в поисках продуктов питания, сообщил во время брифинга руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, оставшиеся в городе люди запуганы боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам. Горожане остались без пропитания и предметов первой необходимости.

Как отметил Мизинцев, действия украинских властей вновь демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ ожидают окончание военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине в обозримом будущем.