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Автор Денис Постольский

В Пентагоне заявили о желании увидеть Россию побеждённой на Украине

Мир

Американские власти хотят увидеть, как Москва потерпит поражение в ходе своей специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

В Пентагоне заявили о желании увидеть Россию побеждённой на Украине

"Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия… проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о её суверенитете, жизнях её граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность", — сказал Кирби.

Представитель Пентагона отказался ответить на вопрос, означает ли это, что Вашингтон готов поддержать наступательные операции войск Украины в Крыму, а также в ДНР и ЛНР.

"Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета", — отметил представитель военного ведомства.

Напомним, президент США Джозеф Байден приказал выделить на очередную "военную помощь" Украине более $100 млн из американского бюджета.

Как говорится в подписанном лидером нации меморандуме, деньги пойдут на вооружение и тренировки бойцов.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пентагон
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