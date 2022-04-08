Глава ЕК сделала предупреждение Венгрии, готовой оплачивать газ из РФ в рублях

Венгрия станет нарушителем санкций, если будет платить за поставки российского газа в рублях. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN.

Ранее Венгрия в лице своего премьера Виктора Орбана заявила о своей готовности оплачивать импорт газа из России в рублях, согласно указу президента РФ Владимира Путина, предписывающего переход на расчёты в рублях за российское топливо с 1 апреля.

"То, что предлагает Путин — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ. Это нарушение санкций. Если вы это делаете, платите в рублях, вы нарушаете санкции, вы обходите санкции, которые мы ввели против России", — сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что Евросоюз сейчас проводит разъяснительную беседу с Венгрией. Она отметила, что пока Будапешт соблюдает антироссийские санкции, поэтому пока "всё в порядке". Фон дер Ляйен выразила сомнение, что именно Венгрия хотела бы стать первым государством-членом ЕС, которое решилось бы пойти наперекор всем, обойдя санкции против РФ и тем самым "нарушив единство и сплочённость Евросоюза".

Помимо Венгрии, возможность оплаты российского газа рассматривают в Словакии, а Белоруссия планирует перейти на расчёты за топливо в рублях уже в апреле.