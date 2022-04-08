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Автор Антон Куликов

Истребитель НАТО пересёк границу РФ, прикрывшись самолётом Air Serbia

Мир

Гражданский самолёт авиакомпании Air Serbia, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Белград, в пятницу в небе над Литвой сопровождали бельгийские истребители. Лайнер в конечном итоге успешно приземлился в столице Сербии.

Истребитель НАТО пересёк границу РФ, прикрывшись самолётом Air Serbia

Стоит отметить, что это ещё один инцидент за последние несколько дней. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что направит официальный запрос России и НАТО по поводу инцидента с предположительно натовским истребителем, который 6 апреля вошёл в российское воздушное пространство, используя как прикрытие гражданский самолёт компании Air Serbia, сообщает ТАСС.

Президент Сербии процитировал в ходе интервью национальному телевидению доклад пилота рейса Москва — Белград. В нём было сказано, что под гражданским лайнером Air Serbia летел истребитель, принадлежащий, предположительно, одной из стран Североатлантического альянса.

Как следует из доклада сербского пилота, им было получено предупреждение от российской службы контроля полёта о военном самолёте, который двигался возле гражданского авиалайнера. Инцидент произошёл возле границы Латвии.

"Речь шла об истребителе Phantom-15 или Eurofighter серого цвета. Очевидно, что в российском воздушном пространстве находился какой-то из самолётов НАТО, который летел всего на километр ниже, а российская служба контроля полетов нас предупредила, что возле нас какой-то другой самолет и чтобы мы проверили, что это за самолет, и, если можем, чтобы мы сообщили, какой <…>. Самолет летел в нашем направлении слева направо, примерно на 2-2,5 тысяч футов (610-762 м) ниже, но без угрозы для нашего самолета и рейса. После этого он улетел своим курсом и быстро исчез из вида", — было сказано в докладе пилота.

Сербский президент, сообщив о запросах, отметил, что "посмотрим, кто умничает и истребителями создает угрозу гражданской авиации".

Авиакомпания Air Serbia остаётся одной из иностранных авиакомпаний, продолжающих полёты в российские города. Сербия не закрывала своё воздушное пространство для российских пассажирских самолётов. Но совершать рейсы в Белград российские авиакомпании не могут, поскольку маршруты проходят через государства, которые воздушное пространство закрыли.

При этом сербская авиакомпания сталкивается с постоянными проблемами. Например, часто поступает информация о минировании самолётов, направляющихся в Россию. Причём тогда, когда они уже находятся в воздухе. А на этой неделе из-за сообщения о заложенной бомбе были эвакуированы пассажиры и сотрудники Белградского аэропорта Никола Тесла.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия латвия александр вучич
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