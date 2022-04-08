Глава Медиа Холдинга ДНР Беседин: Западу выгодно выставлять РФ в негативе

В ДНР работает большое количество иностранных журналистов, которые, как ни странно, хорошо общаются с местными представителями прессы и даже дружат с некоторыми из них. Об отношениях западных и донбасских журналистов поведал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" глава Республиканского Медиа Холдинга ДНР Роман Беседин.

По словам Беседина, медийщики ДНР действительно дружат с некоторыми журналистами из Германии, Италии, США, Польши. Он сообщил, что зарубежные корреспонденты действительно пишут правду, рассказывая о происходящем в Донбассе так, как оно есть на самом деле.

"Они освещают всю правду. Они пишут туда. На те свои территории, откуда они приехали. Просто никто не хочет слушать, никто не хочет видеть", — с сожалением отметил Беседин.

Представитель ДНР уверен, что этому противоречию есть простое объяснение. Беседин убеждён, что Западу выгодно представлять только свою и украинскую точку зрения, но никак не российскую, выставляя РФ в самом негативном и грязном свете.