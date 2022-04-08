Ле Пен не хочет санкций против сырья и энергоресурсов из России

Претендент на кресло президента Франции, глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает антироссийские санкции, касающиеся поставок газа, угля, нефти и других ресурсов из РФ.

Ле Пен отметила, в результате подобных санкций сильно пострадает экономика Франции и всего мира.

"Я согласна с санкциями, в том числе против (российских) олигархов. Единственное, чего я не хочу, — это санкции против сырья, которые будут иметь тяжелые последствия для французов и остального мира", — заявила Ле Пен телеканалу France info.

Также кандидат в президенты добавила, что не считает хорошей идеей эмбарго на российские энергоресурсы, потому что прекращение их поставок из России неизбежно вызовет увеличение расходов на платежи для граждан Франции.

"Мой приоритет — это французы и их покупательная способность", — добавила Ле Пен.

Сейчас Евросоюзом дорабатываются детали пятого пакета антироссийских санкций, согласно которому может быть запрещён импорт угля из РФ. Уточняется, что об ограничениях поставок нефти и газа из России речи пока не идёт, однако позже в апреле будет рассмотрена и эта возможность.