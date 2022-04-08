Россия высылает 45 польских дипломатов

Согласно сообщению МИД Польши, Россия объявила о высылке 45 польских дипломатов.

"Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сотрудники польской дипмиссии обязаны покинуть пределы России в срок до 13 апреля.

Эта мера стала "зеркальной" по отношению к шагу, предпринятому этой страной ранее — Варшава потребовала, чтобы из Польши уехали 45 дипломатов РФ, которые были выдворены из страны "по подозрению в шпионаже". При этом пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что высылка российских дипломатов не означает разрыва дипломатических отношений с РФ.

Ещё в конце марта посол России в Варшаве Сергей Андреев предупредил, что, решаясь на высылку российских дипломатов, Польша фактически обнуляет дипотношения с Москвой.