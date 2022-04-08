Ракетным ударом по Краматорску Киев хочет сорвать эвакуацию, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинская армия нанесла ракетный удар по Краматорску, чтобы сорвать эвакуацию и предоставить западным СМИ "новые кровавые картинки", свидетельствующие о жестокости Вооружённых сил России.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, ВСУ выстрелили из ракетного комплекса "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, что привело к гибели 30 граждан.

Кива уверен, что цель атаки — сорвать эвакуацию мирных жителей, чтобы в Краматорске осталось как можно больше людей перед возможным штурмом города российскими войсками. Он отметил, что Киев хочет представить западным средствам массовой информации "новые кровавые картинки", свидетельствующие о "зверствах" армии РФ, и тем самым вызвать новые санкции против Москвы.

В пятницу, 8 апреля Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила удар по вокзалу в Краматорске. Судя по фотографиям очевидцев, территория железнодорожного вокзала усеяна обломками ракет "Точка-У", которые используются ВСУ.